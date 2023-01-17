Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал сохранять чувство меры по отношению к Москве, несмотря на развязанную ею войну против Украины, так как сегодняшние действия определят статус свободного мира на долгие годы.

Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

"Нельзя запретить выдачу виз для 144 миллионов россиян. Мы должны понимать, что Россия никуда не денется. География не может измениться, как и история. Россия останется частью европейской истории и культуры. Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию, как постоянного члена Совета безопасности ООН и как ядерную державу", - заявил Шалленберг.

В МИД Украины уже отреагировали на заявление.

"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру усиливают чувства безнаказанности Кремля" - говорится в заявлении, распространенном спикером МИД Олегом Николенко в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Австрия не будет поставлять Украине летальное оружие.

Также мы писали, что в Австрии не исключили постепенного снятия санкций с России.

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