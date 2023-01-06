В пятницу, 6 января, в военных казармах возле Вены произошла стрельба. В результате инцидента один военнослужащий погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

По его словам, перестрелка случилась в казармах Флугфельд в городе Винер-Нойштадт. К ней привела ссора между 20-летним солдатом и его 54-летним начальником.

Солдат сделал несколько выстрелов в сторону караульного помещения, в ответ старший офицер открыл огонь, убив солдата.

По словам Бауэра, старшего офицера доставили в больницу. Известно, что ранения не угрожают его жизни. Кроме того, во время столкновения легкое ранение получил сержант.

Сообщается, что погибший военнослужащий прибыл в Винер-Нойштадт 5 сентября 2022 года и успешно прошел как огневую подготовку, так и подготовку на должность часового и командира караула. С середины октября он выполнял обязанности часового в казармах аэродрома.

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