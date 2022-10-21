Решение о передаче Украине замороженных активов России должно приниматься в судебном порядке.

Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая перед журналистами после саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, вопрос обсуждают министры юстиции ЕС.

"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - конфискация, а другое - применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права... В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - сказал канцлер.

Напомним, против передачи Украине активов РФ высказывались ранее власти Швейцарии.

А власти Польши предлагали разделить замороженные российские активы на 350 млрд евро между Украиной и ЕС, в том числе и "для нужд Польши".

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