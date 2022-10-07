Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предлагал поделить замороженные российские активы на 350 млрд евро между Украиной и ЕС, в том числе и "для нужд Польши".

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Он рассказал журналистам на неформальном саммите ЕС в Праге, какие темы обсуждались лидерами Евросоюза.

В частности, на встрече с лидерами ЕС он заявил, что Польша "подвержена огромному напряжению, связанному с войной в Украине" и в связи с этим упрекнул коллег по ЕС в том, что они "хранят золотые слитки в сейфе и не используют их на благо жителей".

"Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 миллиардов евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", - заявил польский премьер.

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