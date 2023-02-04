Вице-президент Европарламента Катарина Барли отрицает возможность скорого вступления Украины в ЕС.

Об этом она сказала в программе Tagesthemen на немецком канале ARD, передает Bild.

"Сам факт того, что Украине так быстро был предоставлен статус кандидата, был довольно экстраординарным событием", – сказала Барли.

По ее словам, Украина должна выполнить те же условия, что и все остальные кандидаты на вступление в ЕС. Они включают политические, экономические и правовые критерии - но во всех трех сферах требования "далеки от выполнения", говорит Барли.

По ее мнению, невозможно быстро принять страну в ЕС по особым причинам. Важно "быть реалистами с украинцами", заявила вице-президент Европарламента.

Напомним, в Бундестаге выступили за вступление Украины в ЕС в течение следующих 6 лет.

При этом после саммита Украина-ЕС в Киеве Евросоюз "мягко притормозил" разговоры об ускоренном членстве Украины, пишет NYT.

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