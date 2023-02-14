США и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной - глава Пентагона
США и союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом Остин заявил на заседании в формате "Рамштайн".
"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (по военной поддержке Украины - Ред.). Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - сказал он.
Также он заявил, что страны-партнеры будут делать все необходимое, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.
Напомним, по данным Washington Post, американские официальные лица "усиливают давление" на Киев и ждут от ВСУ успехов на фронте ввиду наращивания военных поставок.
Также мы писали, что сегодня в Брюсселе проходит девятое заседание "Рамштайна".
Тем временем война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.
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