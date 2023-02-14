По мере приближения первой годовщины вторжения России в Украину официальные лица США сообщают украинским лидерам, что они столкнулись с критическим моментом, чтобы изменить траекторию войны. США усиливают давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, в то время как оружие и помощь со стороны Соединенных Штатов и их союзников растут.

Об этом пишет The Washington Post.

"Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", официальные лица США говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки представляют собой лучший шанс Киева решительно изменить ход войны. Многие консерваторы в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки, и долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается неясным", - пишет издание.

При этом отмечается, что несколько официальных лиц заявили о сильной двухпартийной поддержке, которая сопровождала каждый пакет по Украине, добавив, что Конгресс дал Белому дому больше, чем он просил, но это произошло под руководством демократов в Палате представителей и Сенате.

"Мы продолжим пытаться внушить им, что мы не можем делать все и навсегда", - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации, имея в виду украинское руководство.

По его словам, администрация "очень твердо считает", что будет трудно продолжать получать такой же уровень безопасности и экономической помощи от Конгресса.

"Столько, сколько потребуется" относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи", — добавил чиновник.

WP пишет, что война в последние месяцы на востоке Украины затянулась, и ни одна из сторон не одержала верх. Чиновники Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда ожидается, что Россия начнет наступление, а Украина начнет контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории.

"Администрация Байдена также работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву, и, как ожидается, объявит еще один крупный пакет военной помощи на следующей неделе и введет новые санкции против Кремля примерно в то же время", - говорится в статье.

Напомним, в конце января украинская разведка сообщала, что РФ готовится к крупному наступлению, а весна-лето 2023 года станут решающими в войне.

Также мы писали о том, что в Белом доме ждут ужесточения военных действий в Украине с наступлением весны.