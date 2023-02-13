Польша разочарована предварительным проектом десятого пакета санкций ЕС в отношении России.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на посла Польши в ЕС Анджея Садося.

По его словам, содержание проекта "ниже польских ожиданий", так как в нем не предусмотрены санкции в отношении Росатома, нет запрета импорта российских алмазов и исключения "Газпрома" из системы Upstream Emission Reduction, которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов.

Особенно Варшаву расстроило отсутствие запрета на ввоз российских алмазов нет и попытки Бельгии предотвратить такой запрет.

По данным RMF, новые торговые запреты обойдутся России в 10 млрд евро, но, как сказал радиостанции один из дипломатов, убытки рассчитаны в ценах 2021 года и сиьно завышены.

Ранее стало известно, что десятый пакет антироссийских санкций, который, как сообщалось, Евросоюз готовится ввести 24 февраля, будет включать ограничения против военных и журналистов РФ, а также новые экспортные запреты на сумму в более чем 10 миллиардов евро.

Кроме того, новый пакет санкций ЕС может коснуться и четырех российских банков, включая крупнейший частный "Альфа-банк".