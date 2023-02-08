"Большая семерка" обсуждает введение санкций к 24 февраля против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за поставок РФ компонентов и технологий, применяемых в военных целях.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников издания, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства G7 могут быть разными.

Компании, которые могут быть включены в список, также находятся на стадии согласования.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что еще и Турция поставляла американскую электронику и запчасти для армии России вопреки санкциям США.

По данным Politico, десятый пакет антироссийских санкций ЕС не добавит новые ограничения, а исправит существующие.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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