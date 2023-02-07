Вооруженные силы России, Вооруженные силы Китая и военные ЮАР проведут совместные военные учения в Африке. Они пройдут с 16 по 26 февраля.

Об этом сообщает South Africa News.

Накануне власти ЮАР отказались от совместных учений с США. Также Южно-Африканская Республика заявила, что примет участие в военно-морских учениях совместно с РФ и Китаем. Власти страны выступили в защиту права проводить с этими странами учения на фоне критики по поводу уклончивой позиции относительно войны в Украине.

"ЮАР, как и любое независимое и суверенное государство, имеет право вести свои внешнеполитические отношения в соответствии со своими собственными дипломатическими отношениями и национальными интересами", - заявило Министерство обороны и военных ветеранов ЮАР. В ведомстве отметили, что участие в учениях не отрицает нейтральной позиции ЮАР по поводу войны в Украине.

В Китае же заявляли, что совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане, однако для Москвы и Пекина подобного рода сотрудничество — нормальная часть стратегического партнерства.

Напомним, в Африке сейчас находится глава МИД РФ Сергей Лавров, а на днях туда летал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщалось, президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о несправедливости со стороны США наказывать страны Африки за связи с Россией, и выразил несогласие с американским законопроектом, который содержит такие предложения.

В конце января мы писали, что США и Израиль начали самые крупные в истории военные учения.