Президент ЮАР обвинил США в несправедливости по отношению к Африке. Фото: Facebook Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом США Джо Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать страны Африки за связи с Россией, и выразил несогласие с американским законопроектом, который содержит такие предложения.

Об этом сообщает Голос Америки.

Лидеры более двух часов обсуждали в Овальном кабинете разные темы, включая торговлю, климат и энергетику, сообщили в Белом доме.

Президенты США и ЮАР взяли на себя обязательство решить несколько "наиболее неотложных мировых проблем, которые беспокоят обе страны, включая российско-украинский конфликт и его негативные последствия для продовольственной безопасности в Африке", - сообщили в Белом доме.

Байден также объявил о выделении 45 млн долларов на создание предприятия, которое займется реализацией поэтапного отказа от угольной энергетики в Южной Африке.

Издание Голос Америки сообщат о том, что президент ЮАР на встрече с президентом США Джо Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать страны Африки за связи с Россией

Напомним, ранее мы сообщали, что Еврокомиссия предложила заморозить выплаты Венгрии из бюджета ЕС примерно на 7,5 млрд евро "за коррупцию". Напомним, Венгрия регулярно противостоит санкциям против РФ.

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