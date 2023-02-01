Генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявлявший ранее, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению, считает, что сближение России и Китая представляет угрозу для Азии и Европы.

Об этом он сообщил во время визита в Японию, пишет Reuters.

"Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а значительные инвестиции Китая в новые передовые военные возможности только подчеркивают, что Китай представляет угрозу, бросает вызов и союзникам по НАТО. Безопасность не региональная, а глобальная", - заявил Столтенберг.

По его словам, Китай все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты большой дальности, поэтому важно, чтобы у НАТО было как можно больше "друзей" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Генсек обвиняет РФ и Китай в "авторитарном противодействии" открытому и демократическому международному порядку, основанному на правилах.

При этом Столтенберг заявляет, что НАТО не стремится к конфронтации с Пекином.

Напомним, на прошлой неделе Администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину по поводу нелетальной помощи китайских компаний в военных действиях России.



В ответ в Китае заявили, что США - "главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса", поскольку поставляют Киеву тяжелое и наступательное вооружение, "затягивая конфликт и делая его более интенсивным".