Администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину по поводу нелетальной помощи китайских компаний в военных действиях России.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США, это делается, чтобы выяснить, насколько Пекин знает об этих сделках.

Оборудование включает такие предметы как бронежилеты и каски, и "не соответствует более серьезной военной помощи, которую запросила Россия".

Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все они подлежат повседневному надзору, поэтому в США намерены выяснить, насколько о сделках осведомлены власти КНР.

Источники издания сообщают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы отменить их, в противном случае США придется думать над реакцией.

CNN сообщает, что госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Китай в ближайшие недели, и поставки станут предметом обсуждений между американской и китайской сторонами.

Ранее представители американской разведки постоянно заявляли, что не видели никаких доказательств того, что Китай предоставил летальную помощь России, хотя Китай избегал публичной критики военных действий России, и обе страны неоднократно подчеркивали свое партнерство, говорится в материале.

Тем временем Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.