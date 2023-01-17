Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит 5-6 февраля визит в Китай. Он встретится в Пекине со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Среди прочих вопросов, будет обсуждаться Украина.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Politico.

Американские эксперты говорят, что отношения Китая и США стали "опасно плохими", и визит Блинкена покажет, имела ли эффект встреча Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20.

Основные темы встречи - Тайвань и торговые вопросы, а также расширение ядерного арсенала Китая.

Напомним, вчера в Украину прибыла Венди Шерман из Госдепа, зам Блинкена встретилась с премьером Шмыгалем и главой ОП Ермаком.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.