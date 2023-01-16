В Украину прибыла Венди Шерман из Госдепа. Зам Блинкена встретилась с премьером Шмыгалем и главой ОП Ермаком
В Украину прибыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Фейсбуке.
Шерман провела встречи с Шмыгалем и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Украинские чиновники проинформировали делегацию из США о ситуации на фронте и потребностях подразделений ВСУ. Также стороны обсудили вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и меры, принимаемые для их защиты от воздушных атак РФ.
Ранее в Госдепе заявили, что США путем предоставления дополнительной военной помощи Украине стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий.
Между тем война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.
На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.
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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.