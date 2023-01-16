Российские олигархи-миллиардеры и китайские бизнесмены в этом году не будут участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января.

Об этом сообщает Bloomberg.

Россияне являются нежелательными гостями собраний мировой бизнес-элиты из-за развязанной РФ полномасштабной войны против Украины, отмечает агентство.

Бизнесменов из Китая не ожидают, потому что страна переживает резкий всплеск заболеваемости COVID-19 и падение фондового рынка, из-за чего богатые китайцы только в прошлом году лишились более $224 млрд.

В то же время ожидается больше миллиардеров из Персидского залива, региона, который снова увеличивает свои доходы благодаря растущим ценам на нефть.

Самым многочисленным, традиционно, будет представительство США, откуда в Давос приедут 33 миллиардера, включая глав крупнейших мировых корпораций. Среди приглашенных американцев, в частности, главный исполнительный директор JPMorgan Chase&Co. Джейми Даймон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

От Индии участвовать в форуме в Давосе планируют 13 миллиардеров.

В 2021 году главной темой форума была пандемия, в 2022 году – Украина. Форум тогда открылся обращением президента Владимира Зеленского, а Украина представила в Давосе план восстановления экономики.

Также "Страна" писала, как Зеленский в Давосе пригласил в Украину компании, покинувшие рынок РФ.