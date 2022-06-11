Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер впервые разъяснил свои нашумевшие высказывания в Давосе, когда украинские власти обвинили его в призывах к территориальным уступкам России.

В интервью для Института Берггрюэна Киссинджер рассказал, что он имел в виду возвращение к положению вещей на 24 февраля, поскольку признание российских приобретений с того момента будет вознаграждением агрессии. А вот вопрос Крыма – это другая тема и предмет переговоров.

По словам Киссинджера, такой же позиции придерживается и Владимир Зеленский: Украина должна вернуть себе потерянные за последние месяцы территории, потом настанет момент для переговоров.

Также бывший госсекретарь высказал мнение, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, поскольку не сумела при помощи обычных вооружённых сил победить более слабого соседа. Это означает, что давний страх Европы перед российским вторжением сейчас преувеличен, а баланс сил в регионе кардинально изменился.

Напомним, что Подоляк обозвал Киссинджера "Давосским паникером" и обвинил в призыве к территориальным уступкам.

Также Киссинджера внесли в базу "Миротворца".

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