Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Корея поставила ЧВК "Вагнера" ракеты для войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в ходе выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле, сообщает пресс-служба НАТО.

"Северная Корея поставила ракеты российской группе "Вагнера", еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее Reuters писало, что ЧВК "Вагнера" получила партию оружия от КНДР. После этого в США показали соответствующие фото. На снимках можно увидеть российские вагоны, которые следовали из РФ в Северную Корею, а затем обратно. Предполагалось, что таким образом КНДР передала России пехотные мины.

Также сообщалось, что летом прошлого года Северная Корея заявила об однозначной поддержке России в войне с Украиной. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на приеме в северокорейском посольстве заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать действия РФ против нашей страны.

Кроме того, мы писали, что ранее КНДР признала "независимость" т.н "ЛНР" и "ДНР". После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.