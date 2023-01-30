ЧВК "Вагнера" наращивают свой военный потенциал благодаря КНДР. Скриншот из видео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Корея поставила ЧВК "Вагнера" ракеты для войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в ходе выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле, сообщает пресс-служба НАТО.

"Северная Корея поставила ракеты российской группе "Вагнера", еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее Reuters писало, что ЧВК "Вагнера" получила партию оружия от КНДР. После этого в США показали соответствующие фото. На снимках можно увидеть российские вагоны, которые следовали из РФ в Северную Корею, а затем обратно. Предполагалось, что таким образом КНДР передала России пехотные мины.

Также сообщалось, что летом прошлого года Северная Корея заявила об однозначной поддержке России в войне с Украиной. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на приеме в северокорейском посольстве заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать действия РФ против нашей страны.

Кроме того, мы писали, что ранее КНДР признала "независимость" т.н "ЛНР" и "ДНР". После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

 

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