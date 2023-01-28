Высокопоставленный генерал ВВС США Майкл Минихэн призвал американские войска готовится к тому, что Китай может начать войну с США через два года. Правда, его прогнозы основаны на интуиции.

Об этом говорится в его внутренней записке войскам, с которой ознакомился телеканал NBC.

Генерал Минихэн, занимающий пост главы Командования воздушной мобильности (курирует парк транспортных и заправочных самолетов), предупредил персонал, чтобы он ускорил подготовку к потенциальному конфликту "пока не поздно".

"Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си добился своего третьего срока и сформировал военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году, и у Си будет причина. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году, и Си отвлечет Америку. У команды Си есть причина и возможности - все указывает на 2025 год", - написал Минихэн.

Он считает, что лично его цель - создание "укрепленной, готовой, интегрированной и гибкой объединенной маневренной группы, готовой сражаться и побеждать в первой цепи островов".

Ранее президент Тайваня заявил, что ожидает вторжения Китая в самое ближайшее время.

Также в Госдепе обеспокоены сближением Китая и России.