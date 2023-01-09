В воскресенье китайские военные провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня, 28 самолетов Китая оказались в зоне противовоздушной обороны Тайваня, пишет Reuters.

Согласно заявлению Китая, целью учений была проверка совместных боевых возможностей и "решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Минобороны Тайваня, в свою очередь, заявило об обнаружении 57 китайских самолетов и четырех военно-морских суден, действовавших вокруг острова, в течение суток.

В том числе, 28 самолетов оказались в зоне противовоздушной обороны Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. В числе самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели на юг Тайваня.

Напомним, в в католическое Рождество Китай провел учения со стрельбами у берегов Тайваня.

Ранее стратегические бомбардировщики России и Китая впервые провели совместные учения, во время которых российский Ту-95 садился на авиабазе в Китае, а китайский Xian H-6 на территории России.