Китай на рождество 25 декабря провел рекордные за последние несколько месяцев учения вокруг Тайваня, о которых сообщал ранее представитель НОАК. В воздухе был 71 военный самолеет, а в море вышли семь боевых кораблей.

Об этом сообщают тайваньские СМИ.

Учения были проведены как "решительный ответ на нынешнюю эскалацию и провокацию со стороны США и Тайваня", как заявили в китайской армии.

Сегодня утром прошли сообщения, что 47 военных самолетов КНР вошли в воздушное пространство Тайваня. Они пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Отметим, что такое происходит не в первый раз.

Ранее мы рассказывали, в августе китайские военные запустили боевые ракеты на учениях у берегов Тайваня. Официальные лица Тайваня заявляли, что маневры нарушают правила ООН, вторгаются в его пространство и угрожают свободной воздушной и морской навигации.

Также сообщалось, как в декабре к Тайваню приблизились 29 самолетов и 3 корабля армии КНР.

Кроме того, мы писали, что командующий ВМС США считает, что Китай способен блокировать Тайвань. По его словам, Китай сейчас обладает самым сильным военно-морским флотом и продолжает его наращивать.