Американские военные должны быть готовы отреагировать на возможное вторжение на Тайвань уже в этом году. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей.

Его слова приводит France 24.

По мнению военного, хотя сейчас прогнозируемая дата захвата острова - 2027-й год, следует ожидать от Китая активных действий уже в этом или следующем году.

"Когда мы говорим об окне до 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года", - заявил он.

Гилдей добавил, что не хочет "казаться паникером, говоря это".

"Просто мы не можем исключить этого", - добавил он.

Ранее политику в отношении Тайваня обозначил Си Цзиньпин в своём выступлении на открытии съезда Компартии КНР. Он заявил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказываться от применения силы. Также Си заявил, что КНР продолжит военную реформу, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году (то есть, через пять лет) получить вооруженные силы мирового уровня.

Как писала "Страна", недавно Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.