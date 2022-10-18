Китай на этой неделе будет в центре внимания мировых новостей - там проходит съезд Компартии Китая, который должен утвердить стратегию развития страны на следующую пятилетку, а также переизбрать на новый срок нынешнего главу КНР Си Цзиньпина. Таким образом он станет первым после Мао Цзедуна руководителем, который пробудет на своем посту более 10 лет.

Процессы, происходящие в Китае, напрямую влияют и на Украину. Си Цзиньпин является давним и последовательным союзником Путина. И на своем новом сроке правления он наверняка продолжит ту же политику, а возможно и увеличит поддержку России (согласно распространенной версии, руководство КНР проявляло до съезда в этом вопросе определенную осторожность, чтоб не сорвать переизбрание Си).

В этих условиях украинские власти пока не смогли сформировать целостную и последовательную политику в отношении Китая. Это началось не сегодня, и "Страна" об этом не раз писала (здесь и здесь).

Война с Россией ситуацию только усугубила. В Киеве видят, что в этом противостоянии Пекин по факту на стороне Москвы, тем не менее воздерживаются от обвинений, не желая доводить дело до дипломатического конфликта и, тем более, разрыва отношений.

В официальных заявлениях представителей украинской власти на тему Китая звучит примирительный тон, подкрепляемый определенными прокитайскими действиями. Но, одновременно, в Киеве начали укреплять отношения с Тайванем, хотя общеизвестно, насколько болезненно воспринимает Пекин подобные попытки.

Чем обусловлена такая противоречивость политики касательно Китая и как будут строиться отношения Украины с КНР дальше, разбиралась "Страна".

Шаг влево, шаг вправо

С начала полномасштабной войны с Россией в Украине многое изменилось - но только не политика страны в отношении Китая. Как и в довоенное время она остается двойственной.

"Страна" не раз писала, что до 24 февраля Киеву было свойственно в отношениях с Пекином кидаться из одной крайности в другую.

То президент Владимир Зеленский и вообще украинское руководство начинали громко говорить о своем восхищении Китаем, необходимости еще больше укреплять связи с этой страной, и даже следовать примерам из ее внутренней политики.

В тот момент, напомним, Китай уже был нашим торговым партнером №1, но Банковая надеялась еще на его кредиты на свои инфраструктурные проекты.

То Украина срывала сделку по продаже производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" китайской компании, что серьезно ударило по отношениям между странами. Как говорилось тогда неофициально, Киев пошел на этот шаг под серьезным давлением США, которые не хотели подпускать китайцев к военным технологиям украинского завода.

Очевидно, что такая противоречивость была основана на ряде важных факторов. С одной стороны Украина расширяла до войны торговлю с Китаем и потому Киеву выгодно с КНР дружить. С другой стороны, на внешнюю политику Киева имел большое влияние Вашингтон, который видит в китайцах своих главных геополитических соперников.

После начала вторжения России эта двойственность сохранилась. Украина видит, что симпатии китайского руководства в целом в войне на стороне РФ, но воздерживается от прямых обвинений в адрес Пекина, чтоб не подтолкнуть его к более масштабной поддержке России.

Сам Китай официально придерживается нейтралитета, призывая к деэскалации ситуации, поиску политического решения конфликта. На Западе эту позицию считают дружественной по отношению к Кремлю. Плюс к тому Китай масштабно помогает России экономически. Например, увеличивая закупки ее нефти, газа и угля. А в трактовке причин войны КНР традиционно следует версии РФ ("конфликт был вызван расширением НАТО на восток и игнорированием Запада обеспокоенности России относительно своей безопасности").

Пекин также воздерживается от голосования по осуждающим действия России в Украине резолюциям Генеральной ассамблеи ООН.

Украинское руководство признает публично нейтральный статус Китая, избегая, однако, его характеристик.

"Этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России… Все-таки для нас важно, чтобы Китай не помогал России", – заявил Зеленский 3 августа во время общения со студентами и преподавателями ведущих учреждений высшего образования Австралии.

Выступая 30 сентября перед университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, украинский президент выразил пожелание, чтобы "Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины". По словам Зе, Киев будет "активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем".

В целом, в Украине, как и на Западе, в ходу теория, что китайское руководство все еще можно убедить как-то повлиять на Путина, чтоб он согласился на вывод войск или, как минимум, не стал прибегать к использованию ядерного оружия в войне.

Об этом говорят еще с самого начала вторжения исходя из логики экономических отношений: Китай сильно зависит от экспорта в страны ЕС и США, а потому, используя этот рычаг, Запад может повлиять на его позиции и в отношении Украины. А так как Россия, в свою очередь, сейчас все сильнее зависит от экономической поддержки Китая (поставки энергоносителей, закупки китайских товаров, необходимых, чтоб замесить попавшие под санкции поставки с Запада), то Пекин может повлиять на Москву.

Впрочем, до сих пор нет никаких признаков того, что данная логика работает и что Китай каким-то образом пытается влиять на Россию, чтоб она пошла на уступки Украине и Западу или вообще прекратила войну.

Сигналы, скорее идут в несколько ином направлении.

Эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская обращает внимание, что с момента полноценного вторжения России китайский лидер Си Цзиньпин отказывается от прямого общения с президентом Украины. Киеву так и не удалось договориться с Пекином о телефонном разговоре глав государств, при том что предложения с украинской стороны поступали, по ее информации, неоднократно. И, по мнению эксперта, Украина вынуждена мириться с таким положением вещей.

"Китай не воспринимает Украину субъектом международных отношений, считая пешкой, играющей за США - стратегического соперника Пекина. Все, кто тесно связан с Вашингтоном - по мнению Китая - американские марионетки, хотя это не всегда публично произносится. Это не только Украина, но и, например, Евросоюз. Мы не можем надеяться, что Китай будет нам помогать (в войне с Россией - Ред.). Но надеемся, что он не будет делать шагов, направленных против Украины - прежде всего не станет поставлять оружие Кремлю", - комментирует Бутырская.

По мнению политолога Руслана Бортника, отношения между Пекином и Киевом сейчас "заморожены", при этом "непонимание накапливается".

"Возьмем хотя бы политику КНДР. Не секрет, что эта страна чрезвычайно зависима от Китая. И вот мы видим, что Пхеньян сначала признает "ЛДНР", потом появляется новость об отправке на подконтрольные России территории Украины то ли северокорейских военных, то ли строителей. Это воспринимается как элемент закулисной игры Пекина", - говорит эксперт.

Он считает, что позиция Китая по Украине заключается в том, что враждующие стороны должны сесть за стол переговоров без предварительных условий, что неприемлемо для Киева.

"Поэтому Китай и не предлагает публично себя в качестве посредника. Он не хочет, чтобы в случае конкретных миротворческих попыток его отвергли, что стало бы ударом по престижу великой страны. По внешнеполитическому весу Пекин мог бы вообще стать посредником между Западом и Россией и содействовать завершению войны, но стороны пока не созрели к этому плану", - полагает Бортник.

Огни Тайбэя

Это, конечно, не все характерные признаки сегодняшних отношений между странами.

Напомним, что после неожиданной смерти посла Украины в Китае Сергея Камышева в феврале 2021 года эта должность остается вакантной, что в дипломатических кругах может расцениваться как знак охлаждения отношений.

С другой стороны, Украина воздержалась от голосования за резолюцию о соблюдении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, на принятии которой настаивали США и их союзники. Причем это случилось не в первый раз.

По мнению эксперта по вопросам Восточной Азии Бутырской, Киев подыграл таким образом Китаю, что вызвало недоумение на Западе.

"Получается, мы не хотим обидеть Китай, который как раз не боится обидеть нас своей позицией по войне", - считает Бутырская.

Тем временем, в Украине возникла довольно серьезная интрига вокруг Тайваня.

Китай считает остров частью своей страны, с которой тот рано или поздно воссоединится. Островные власти это оспаривают. Пекин рассматривает попытки содействовать обособленности Тайваня и тем более его независимости как вмешательство в свои внутренние дела - нарушением так называемого принципа единого Китая. Поэтому так остро в Пекине реагируют на политику поддержки Тайваня со стороны США и их союзников.

Украина на официальном уровне тему Тайваня вообще старается "от греха подальше" не комментировать.

Но некоторые новые тенденции уже прослеживаются.

Так, после начала войны с Россией председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко ("Слуга народа") начал активно продвигать в своих соцсетях тему сотрудничества Украины с Тайванем.

Он не только высказывался за расширение связей, но и встречался с представителями властей острова на полях различных международных мероприятий. На парламентском уровне Мережко высказывался за создание некоего депутатского объединения, которое бы занялось развитием отношений с островом. У него нашлись единомышленники. При этом создать обычную группу дружбы, как с другими странами, с Тайванем нельзя: остров не признан отдельной страной Киевом. Речь идет о межфракционом объединении (МФО).

В заявлении о создании МФО, переданном "Стране" Мережко, говорится, что инициаторы его создания реагируют таким образом на поддержку Тайваня в противостоянии с Россией и на позицию ЕС в отношении острова.

"В контексте начала процедур обретения Украиной членства в ЕС, принимая во внимание рекомендацию Европейского парламента от 21 октября 2021 года Вице-президенту комиссии/Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политики безопасности относительно политических отношений и сотрудничества между ЕС и Тайванем, создание МФО "В поддержку дружбы, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Тайванем" направлено на содействие и поддержку торговых, экономических, гуманитарных и культурных связей между Украиной и Тайванем, в том числе, в формах развития межпарламентского сотрудничества, а также разработки законодательства для гармонизации с законодательством Европейского союза и его государств-членов относительно сотрудничества с их ключевыми партнерами", - говорится в заявлении.

Главой МФО было предложено сделать самого Мережко.

Согласно открытым данным, в члены МФО, помимо него, записались коллеги по президентской фракции Мария Мезенцева, Богдан Яременко (к слову, бывший глава "иностранного" комитета), Арсений Пушкаренко, Виктория Подгорная, Олег Бондаренко, Марина Никитина, Александр Алексийчук, Юрий Камельчук и Алексей Леонов, а также Ярослав Юрчишин, Инна Совсун и Юлия Клименко (все "Голос"), Владимир Вятрович, Николай Княжицкий (оба "Евросолидарность"). Что интересно: Мезенцева и Алексейчук также входят в группу дружбы с Китаем.

Впрочем, МФО Мережко со товарищи до сих пор не зарегистрировано. Как уточнил "Стране" народный депутат Княжицкий, спикер Руслан Стефанчук не объявляет о его создании официально, "ссылаясь на позицию МИД Украины".

"Тем не менее, объединение функционирует. В парламенте Тайваня было создана группа дружбы с Украиной. Туда вошли более трети депутатов. У нас прошли встречи через Интернет", - сообщил Княжницкий "Стране".

Мережко также приветствовал на своей странице в Фейсбуке создание проукраинской группы в парламенте Тайваня. Эта страна "не на словах а на деле активно поддерживает Украину против российской агрессии. И это необходимо ценить. Демократии должны поддерживать друг друга против притязаний авторитарных режимов. Полномасштабное вторжение России и реакция на это вторжение со стороны разных стран очень хорошо показали нам, кто нам настоящий друг, а кто только хитрый и циничный партнер нашего врага", - написал Мережко, по сути прямо назвав Китай "циничным партнером нашего врага".

Более того, в парламентских кулуарах заговорили о возможной скорой поездке в Тайбэй группы украинских парламентариев. Что такая идея есть, фактически подтвердил в своем Телеграм-канале представитель фракции СН Максим Бужанский.

"Думаю, делегации украинского парламента на Тайвань не стоит ехать. Нам только китайских дронов не хватало потом", - написал нардеп, который входит в группу дружбы с Китаем.

В комментарии "Стране" Бужанский заявил что "заигрывание с Тайванем в ущерб национальной безопасности - это личная инициатива руководителя комитета по международным делам (Мережко), которая вряд ли найдет поддержку руководства парламента, государства и большинства народных депутатов, потому что она идет категорически вразрез с интересами Украины".

Однако, кроме якобы отказа в регистрации МФО, реакции на идею Мережко со товарищи со стороны высшего руководства страны нет.

"Потому что у нас обычный бардак и люди (руководство - Ред.) заняты войной и более важными делами. Мережко же опирается на "Евросолидарность", которой чем у нас хуже дела во внешней политике и не только, тем лучше", - говорит еще один собеседник в "Слуге народа".

Отметим: источник в руководстве парламента также говорит "Стране" о непричастности Офиса президента (ОП) к инициативе Мережко.

Однако при этом все собеседники характеризуют Мережко как в целом "лояльного и подконтрольного ОП депутата".

"Если добро на поездку действительно не дадут, за границу лоббистов расширения связей с Тайванем, конечно, никто выпустит. Хотя я сомневаюсь, что, например, на идею полета в тот же Иран или Венесуэлу депутатов Банковая также посмотрела бы сквозь пальцы. Мне кажется, тут есть элемент шантажа Китая со стороны Украины. Пока что контакты идут неофициальные, хотя и между официальными лицами. Все строится на расчете, что Пекин обратит внимание и пойдет навстречу каким-то просьбам Киева, так как нервно реагирует на любые попытки легитимизации Тайваня", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Мережко не ответил на просьбу издания о комментарии.

Сокращающаяся свобода маневра

Все разговоры об МФО и поездке украинских депутатов в Тайбэй идут на фоне проходящего в Пекине ХХ съезда китайской Компартии, который стал своеобразным отчетом правления ее нынешнего генсека, председателя КНР Си Цзиньпина за последние десять лет.

Также съезд задаст направления развития Китая в следующую пятилетку, которую страна, по всей видимости, пройдет под руководством Си Цзиньпина. Ждать сюрпризов от первого пленума нового состава ЦК КПК, в ходе которого генсек будет переизбран на своей должности, по мнению большинства наблюдателей, не стоит.

Иначе говоря, отношения с Китаем нужно будет выстраивать Украине, исходя из фактора председателя Си, а значит, в определенной мере сохраняющегося отношения Пекина к нашей стране. Но не только.

Со своей стороны США и их союзники продолжает политику сдерживания Китая, на которую Киеву - в случае сохранения нынешнего характера отношений с Вашингтоном - придется как-то реагировать при всем нежелании ссориться с Китаем.

"Пекин не заинтересован в победе Украины и Запада над Россией, потому что это несет ущерб стратегическим целям Китая. Китайскому руководству нужна Россия в качестве опоры, которая не может быть слабой. Поэтому Пекин устроит минимум "ничья" в нынешнем конфликте. Однако Киев на это не согласен, что делает сомнительной возможность благоприятных перемен в отношениях", - полагает политолог Бортник.

В свою очередь эксперт-международник Бутырская говорит, что развитие ситуации в треугольнике "США-Китай-Тайвань" ставит Киев перед сложным выбором: с кем быть.

"Тайбэй воспринимает нашу борьбу с Россией как шанс выйти из своей изоляции, из-под давления Китая и получить помощь сочувствующих стран мира. Стоит ожидать, что споры по поводу Тайваня между США и Китая будут усиливаться, а значит - и угроза прямого военного конфликта этих стран. Си прямо сказал, что одна из его цель - дальнейшая модернизация китайской армии, которая должна быть готова к любым задачам", - говорит Бутырская.

Что касается последствий для Украины переизбрания Си, то "Страна" о них уже писала.

Согласно распространенной (но пока никак не подтвержденной) теории, Путин может после после переизбрания Си ужесточить методы ведения войны в Украине. А Китай - расширить РФ прямую военную поддержку.

До сих пор о поставках оружия из КНР в Россию писали лишь на уровне слухов западные СМИ, а официальные лица даже опровергали, регулярно заявляя, что нет доказательств таких поставок.

При этом, у КНР есть что поставить России. В первую очередь - это различные модификации беспилотников, которые крайне востребованы на войне и которе китайцы производят в большом количестве.

Например, Китай является производителем самого широко используемого во время боевых действий обоими сторонами беспилотника - Mavic. Это, по сути, расходный материал - их постоянно сбивают или перехватывают. И потому пополнять запасы нужно постоянно и в большом количестве. Сейчас, во многом это делается за счет волонтеров. Но если Китай обеспечит централизованные поставки очень большого объема Mavic России, то это будет серьезным изменением ситуации на фронте (не говоря уже про боевые беспилотники, поставки которых китайцы также могут организовать).

Пока, однако, Китай, очевидно, воздерживается от прямых поставок военной техники и прочих форм открытой помощи России в войне (один из факторов - нежелание резко рвать экономические отношения с Западом, о чем уже писалось выше).

Но, в случае углубления противостояния США и КНР и, тем более, прямое включение в это противостояние Украины на стороне глобального Запада, позиция Пекина, безусловно, может измениться.

Поэтому, судя по всему, украинские власти продолжат политику "неопределенности" в отношении Китая, стремясь не разозлить Пекин. По крайней мере, пока у Киева будет возможность сохранять хотя бы видимость нейтралитета во все более обостряющихся отношения КНР и США. И то, что в Раде активно призывают к развитию отношений с Тайванем показывает, что пространство маневра, похоже, быстро уменьшается.