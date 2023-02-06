Десятый пакет санкций ЕС, который планируется приурочить к годовщине вторжения РФ в Украину, будет "не настоящим "пакетом".

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, этот пакет санкций, скорее, "будет исправлением существующих ограничений, поскольку больше нечего добавить".

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что в новом пакете санкций будут ограничения цены на российские нефтепродукты.

"Вместе с партнерами по G7 мы добавим еще предельную цену на нефтепродукты", - сказала она.

Также сообщалось, что Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российского атомного сектора.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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