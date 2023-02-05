Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российской атомной отрасли.

Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента в воскресенье, 5 февраля.

Согласно документу, санкции вводятся против:

"Росатома";

акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс";

акционерного общества "Росатом автоматизированные системы управления";

общества с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения";

общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация";

автономной некоммерческой организации "Корпоративная академия Госкорпорации "Росатом";

акционерного общества "Русатом Хэлскеа".

Предусматривается, что в отношении российских компаний будут на 50 лет введены такие санкции:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

прекращение транзита ресурсов по территории Украины;

аннулирование всех лицензий;

запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.

Ранее мы писали, что в расследовании газеты The Washington Post говорилось о том, что российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" может ввозить в РФ сырье и электронику для российской армии, "пользуясь тем, что из-за важности для западного рынка до сих пор не попала под санкции".

Также "Страна" сообщала, что Польша и Литва предлагают добавить в новый пакет санкций Евросоюза ограничения против "Росатома".