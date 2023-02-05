Росатом и его дочки. Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российского атомного сектора
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российской атомной отрасли.
Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента в воскресенье, 5 февраля.
Согласно документу, санкции вводятся против:
- "Росатома";
- акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс";
- акционерного общества "Росатом автоматизированные системы управления";
- общества с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения";
- общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация";
- автономной некоммерческой организации "Корпоративная академия Госкорпорации "Росатом";
- акционерного общества "Русатом Хэлскеа".
Предусматривается, что в отношении российских компаний будут на 50 лет введены такие санкции:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- прекращение транзита ресурсов по территории Украины;
- аннулирование всех лицензий;
- запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.
Ранее мы писали, что в расследовании газеты The Washington Post говорилось о том, что российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" может ввозить в РФ сырье и электронику для российской армии, "пользуясь тем, что из-за важности для западного рынка до сих пор не попала под санкции".
Также "Страна" сообщала, что Польша и Литва предлагают добавить в новый пакет санкций Евросоюза ограничения против "Росатома".