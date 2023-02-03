Министерство иностранных дел и международной торговли Канады ввело дополнительные санкции в связи со вторжением России в Украину. Под них попали многие российские артисты, которых в Канаде считают пропагандистами.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы поддержать тезисы Кремля и попытаться оправдать зверства, происходящие по всей Украине. Это привело к необоснованной поддержке российского режима и продлению страданий миллионов невинных украинцев. Вот почему Канада вводит санкции в отношении 38 физических и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды", - объяснили свои мотивы в министерстве.

Санкционный список включает:

информагентство "Россия сегодня", РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Балтньюс, Украина.ру, Social Navigator и Arctic.ru;

United World International и Фонд борьбы с репрессиями, тесно связанные с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ЧВК "Вагнер";

певец Николай Басков, посетивший российские войска в оккупированной Украине.

Также в списке числятся депутат Госдумы Александр Хинштейн, телеведущие Сергей Брилев, Борис Норкин, Татьяна Миткова, Евгений Поддубный и Дана Борисова, журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, заместитель главреда медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, артисты Михаил Боярский, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Александр Маршал, Марат Башаров, Александр Буйнов, Максим Аверин и Виктория Дайнеко.

Как сказано в пресс-релизе, эти меры учитывают усилия американских, британских, украинских и других европейских партнеров.

"Российская дезинформация привела к страданиям миллионов. В поисках ложного правдоподобия для поддержки своей лжи президент Путин призвал россиян с публичными платформами продвигать дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды действовать безнаказанно. Канада поддерживает Украину", - заверила министр иностранных дел Мелани Жоли.

Ранее Россия ввела санкции против награжденных Зеленским голливудских актеров Бена Стиллера и Шона Пенна.

А под санкции Евросоюза попали артисты Владимир Машков и Сергей Безруков.