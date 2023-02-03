США сообщили Турции и ОАЭ, что готовность этих стран расширять сотрудничество с Россией помогает Кремлю обходить санкции и тем самым мешает сдерживать агрессию против Украины.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Брайан Нельсон, отвечающий в Минфине США за противодействие финансированию терроризма и преступности, в четверг и пятницу обсудил с турецкими властями растущий экспорт товаров, в том числе американских, из Турции в Россию.

По данным источников Bloomberg, с марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров поставили в Россию подсанкционных товаров на 800 млн долларов, включая оборудование на 300 млн и электронику на 80 млн долларов.

Брайан Нельсон - уже третий с начала года посланец американского Минфина в Турции, и Запад намерен усилить давление, чтобы добиться поддержки санкций против России за вторжение в Украину, пишет Bloomberg.

На ближайшие недели намечены еще несколько таких визитов чиновников из США и Евросоюза.

В Эмиратах главной темой переговоров Нельсона были финансовые связи с Россией. После введения западных санкций в Дубай хлынул поток российских денег, и США это не нравится.

Кроме того, американские чиновники поделились озабоченностью по поводу роли зарегистрированных в ОАЭ компаний в поставках иранских дронов России.

Неделю назад Bloomberg анонсировало поездку Нельсона в Оман, ОАЭ и Турцию и его переговоры с чиновниками и представителями бизнеса об экспортном контроле и попытках России обойти американские санкции.

На днях The Economist описал, как Россия обходит нефтяные санкции "в промышленных масштабах".