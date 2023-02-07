США предъявили обвинения россиянину Владимиру Воронченко за помощь в обходе санкций российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Обвинительное заключение обнародовал федеральный суд Нью-Йорка.

Об этом сообщает Минюст США.

Заявляется, что Воронченко, как близкий друг и деловой партнер Вексельберга, получил от последнего около 4 млн долларов на поддержание четырех объектов недвижимости олигарха в США, а два объекта пытался продать.

Сообщается, что в собственности Вексельберга в США находились квартира на Парк-авеню в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне, квартира и пентхаус на острове Фишер во Флориде. Общая стоимость недвижимости составляет около 75 млн долларов.

Вексельберг попал под санкции США еще в 2018 году. В 2022 году ограничения были расширены, его яхта и частный самолет были заблокированы.

При этом Воронченко еще в мае прошлого года выехал из США в Дубай, а затем в Россию.

Напомним, что недавно США впервые конфисковали активы российского олигарха в пользу Украины. Речь идет об активах Константина Малофеева.

Также сообщалось, что Украина национализировала активы российского олигарха на 2 млрд гривен.