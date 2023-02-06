Украина национализировала заводы и агрохолдинг подсанкционного российского олигарха на 2 млрд грн.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Речь о предприятиях, которые принадлежали российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову - Демуринский горно-обогатительный комбинат, оптовый производитель труб "ВСМПО Титан", компания по торговле металлами "Тай-Минералс" и агрохолдинг "Инвест Агро".

По данным СБУ, Чемезов и Шелков управляли предприятиями через российского монополиста по производству титана "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", которая входит в структуру ВПК РФ.

В СБУ также сообщают, что после вторжения РФ, владельцы пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам, но это от национализации не спасло.

Ранее мы писали, что в Украине арестовали имущество подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о предприятии, которое является крупнейшим производителем металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Также мы сообщали, что в США впервые конфисковали активы российского олигарха в пользу Украины.