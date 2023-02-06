Украина национализировала активы российского олигарха. Фото: СБУ

Украина национализировала заводы и агрохолдинг подсанкционного российского олигарха на 2 млрд грн.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Речь о предприятиях, которые принадлежали российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову - Демуринский горно-обогатительный комбинат, оптовый производитель труб "ВСМПО Титан", компания по торговле металлами "Тай-Минералс" и агрохолдинг "Инвест Агро".

По данным СБУ, Чемезов и Шелков управляли предприятиями через российского монополиста по производству титана "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", которая входит в структуру ВПК РФ.

В СБУ также сообщают, что после вторжения РФ, владельцы пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам, но это от национализации не спасло.

Украина национализировала активы российского бизнесменаУкраина национализировала активы российского бизнесменаУкраина национализировала активы российского бизнесмена

Ранее мы писали, что в Украине арестовали имущество подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о предприятии, которое является крупнейшим производителем металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Также мы сообщали, что в США впервые конфисковали активы российского олигарха в пользу Украины.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться