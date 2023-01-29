Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял интересное решение относительно конфискации украинских активов российского предпринимателя Михаила Шелкова - совладельца крупнейшей в мире компании по производству титана "ВСМПО-Ависма", попавшего в 2021 году под санкции СНБО.

Суд по иску Минюста конфисковал его квартиры в Одессе и Николаеве, деньги на банковских счетах и даже принадлежавший Шелкову трактор "Беларусь".

Однако при этом суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова в Украине - Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов.

Ранее мы писали, что недавно Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд страны иск об изъятии в пользу государства активов, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году ВАКС конфисковал украинские компании и недвижимость российского олигарха Владимира Евтушенкова. Речь идет о 17 объектах недвижимости и его частях в нескольких украинских компаниях.