Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у находящегося под санкциями российского олигарха активы пойдут на помощь Украине. Это первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.

О ней сообщает CNN.

Гарланд сделал объявление в пятницу во время выступления с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Конфискация активов последовала за объявлением, которое я сделал в апреле прошлого года, о предъявлении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву в уклонении от санкций", - сказал прокурор.

В июне с банковского счета в США, принадлежащего Малофееву, в отношении которого США объявили санкции в апреле, были изъяты миллионы долларов "за то, что он действовал или имел намерение действовать от имени" российского правительства.

"С моего разрешения конфискованные средства далее будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины", - добавил генпрокурор.

Костин отметил, что обе страны посылают четкий сигнал: никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет.

"Сегодня мы наблюдаем санкционирование передачи конфискованных активов на сумму 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", - добавил Костин.

Он поблагодарил США за "их решительные усилия и поддержку".

Сенат Конгресса США на заседании 22 декабря проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год поправки, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их дальнейшей передачи Украине.

Ранее в Евросоюзе заявили, что конфискация замороженных в ЕС резервов России в пользу Украины обсуждается, но результат не гарантирован, так как процесс представляется сложным с юридической точки зрения.