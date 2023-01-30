В Украине арестовали имущество подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о предприятии, которое является крупнейшим производителем металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в понедельник, 30 января.

"По ходатайству Офиса генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.

В сообщении Офиса генпрокурора не указывается имя российского олигарха, однако речь идет об Олеге Дерипаске.

По данным следствия, в 2000 году украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху.

"В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения явилось отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", - уточняется в сообщении Офиса генпрокурора.

В ведомстве указывают, что российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, а группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.

Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.

"На сегодня общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд страны иск об изъятии в пользу государства активов, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Министерство заявило, что в процессе поиска оснований для иска получило информацию, что основанная Дерипаской компания по производству алюминия UC Rusal поставляет металл предприятиям оборонного комплекса России, при этом некоторые части алюминиевых изделий делаются из сырья, добытого на территории Украины — в частности, на Николаевском глиноземном заводе.

Как писала "Страна", в сентябре прошлого года правительство Украины повторно наложило санкции на Олега Дерипаску. Это решение нужно было для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать его имущество на территории Украины.