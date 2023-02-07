ЕС вывел из-под нефтяных санкций смешанную российскую нефть. Если российский нефтепродукт в третьей стране смешивается с нефтью другого происхождения, то такой нефтепродукт "больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется".

Об этом говорится в обновлениях к пояснениям Еврокомиссии, опубликованных на официальном сайте ЕК.

Также сообщается, что если произведенные из российской нефти нефтепродукты "были существенно преобразованы в третьей стране", то они также больше не считаются продуктами российского происхождения, и, соответственно, предельная цена не применяется.

То есть российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок.

Напомним, 5 февраля вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из России в ЕС.