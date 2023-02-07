ЕС вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах
ЕС вывел из-под нефтяных санкций смешанную российскую нефть. Если российский нефтепродукт в третьей стране смешивается с нефтью другого происхождения, то такой нефтепродукт "больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется".
Об этом говорится в обновлениях к пояснениям Еврокомиссии, опубликованных на официальном сайте ЕК.
Также сообщается, что если произведенные из российской нефти нефтепродукты "были существенно преобразованы в третьей стране", то они также больше не считаются продуктами российского происхождения, и, соответственно, предельная цена не применяется.
То есть российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок.
Напомним, 5 февраля вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из России в ЕС.
4 февраля Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут и нефть) - 45 долларов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим "потолок" цен. Он предположил, что если Россия подчинится "потолку", то "завтра западные страны введут граничные цены на других производителей".
Также "Страна" рассказывала, что в США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен.