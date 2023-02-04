Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут и нефть) - 45 долларов.

Именно такие цифры и прогнозировали эксперты накануне.

Решение вступает в силу с 5 февраля.

"Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты, которые происходят или экспортируются из России", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Напомним, на днях Евросоюз обсуждал снижение потолка цен на российскую нефть до 40-50 долларов. В частности, Эстония, Латвия, Литва и Польша настаивали на снижении потолка с 60 долларов США до 40-50, утверждая, что Россия все еще зарабатывает 600 миллионов в день на продажи ископаемого топлива.

Ранее мы писали, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим "потолок" цен. Он предположил, что если Россия подчинится "потолку", то "завтра западные страны введут граничные цены на других производителей".

Также "Страна" рассказывала, что в США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен. Так, российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок.