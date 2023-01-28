"Большая семерка" (G7) предложила Евросоюзу установить потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100-110 долларов за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя "Большой семерки".

В рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину, с 5 февраля 2023 года в мире начнут действовать два потолка цен на российские нефтепродукты. Один – для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с прибавкой к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, обычно торгующихся со скидкой (мазут).

В первом случае Еврокомиссия планирует установить цену до 100 долларов за баррель, во втором – 45 долларов.

G7, в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, предпочли бы потолок выше – в 110 долларов, опасаясь скачков цен и сбоев поставок в Европу, однако "может смириться и со ста долларами", пишет агентство. Обсуждение еще продолжается.

Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учета российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.

Потолок цен означает, что страны G7 и Евросоюз будут предоставлять страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть до 40-50 долларов.

Мы также рассказывали, что Россия резко нарастила экспорт нефти в январе после декабрьского провала.