Послы Европейского Союза кроме ограничений нефтепродуктов из РФ обсуждают и снижение потолка цен на нефть.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша настаивают на снижении с 60 долларов США до 40-50, утверждая, что Россия все еще зарабатывает 600 миллионов в день на продажи ископаемого топлива", - сообщил он.

Напомним, сегодня Совет ЕС еще на полгода продлил санкции против России, введенные из-за войны в Украине.

Также сообщалось, что десятый пакет санкций Евросоюза против РФ должен быть готов к 24 февраля – годовщине вторжения России в Украину.

Кроме того, Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о гибридном ударе по энергетике Украины и ситуации с Угледаром.