Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает шведское председательство в Совете ЕС, пишет Reuters.

В публикации говорится, что страны Евросоюза договорились о потолке цен в 100 долларов за баррель нефтепродуктов из РФ, торгующихся с премией, и 45 долларов - за баррель торгующихся со скидкой.

Напомним, на днях Евросоюз обсуждал снижение потолка цен на российскую нефть до 40-50 долларов. В частности, Эстония, Латвия, Литва и Польша настаивали на снижении потолка с 60 долларов США до 40-50, утверждая, что Россия все еще зарабатывает 600 миллионов в день на продажи ископаемого топлива.

Ранее мы писали, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим "потолок" цен. Он предположил, что если Россия подчинится "потолку", то "завтра западные страны введут граничные цены на других производителей".

Также "Страна" рассказывала, что в США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен. Так, российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок.