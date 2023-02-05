С сегодняшнего дня Европейский Союз вводит в действие эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. А если взять нефтяные санкции, введенные с 5 декабря - то теперь действует практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт.

Правда, с исключениями, главное из которых - потолок цен. 100 долларов за баррель нефтепродуктов и 60 - нефти.

Из-за эмбарго Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов к 2030 году, а доля России на мировом энергетическом рынке сократится до 13% с 20%. Потерянные для Кремля рынки займут США и страны Ближнего Востока, отмечает "БиБиСи".

Из нефтяного эмбарго сделано исключение для поставок по трубопроводу "Дружба" - ЕС запретил только морской импорт. Но главное исключение - потолок цен. Его лоббировали американцы, чтобы не допустить обвала российского экспорта, всплеска мировых цен на нефть и усугубления инфляции. То есть, состояние российского нефтяного экспорта непосредственно бьет по экономике как Запада в целом, так и США в отдельности.

Запад теперь ждет ответных мер России. Но в какие конкретно действия выльется этот ответ, эксперты ожидают увидеть ближе к лету.

Россия сейчас пытается создать свой танкерный флот, чтоб обойти ограничения потолка цен на нефть и нефтепродукты, которые ввел Запад, из-за чего крупнейшие мировые страховые компании отказываются страховать танкеры с российской нефтью и нефтепродуктами.

Напомним, вчера Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут и нефть) - 45 долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим "потолок" цен. Он предположил, что если Россия подчинится "потолку", то "завтра западные страны введут граничные цены на других производителей".

Также "Страна" рассказывала, что в США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен. Так, российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок.