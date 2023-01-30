Морской экспорт сырой нефти из России вырос на последней неделе января до самого высокого уровня с июня 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg о танкерных перевозках.

Возможным объяснением, пишет издание, может быть попытка увеличить морские поставки в ситуации, когда Германия и Польша практически перестали покупать трубопроводную нефть.

Хотя объемы экспорта с середины декабря растут, Urals продолжает продаваться по цене гораздо ниже потолка и сорта Brent.

По данным Министерства финансов России, с середины декабря по середину января средняя цена составила 46,82 долларов за баррель. Это примерно на 35 долларов дешевле Brent.

Ранее Владимир Путин подписал указ о запрете поставлять российскую нефть в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми странами, в которых этот потолок прописан.

Американская газета The Washington Post считает, что российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. Внешнеторговое сальдо "росло за последний год таким образом, что это означало бы год бума в любое нормальное время".

"Возможно, конечно, российские данные ошибочны. Но многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь продолжалась примерно в обычном режиме", - издание анализирует последствия санкций в отношении России.