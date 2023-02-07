Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за введенных санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились.

Об этом пишет Bloomberg.

Объем сырой нефти, поставляемой Россией морем в Китай, Индию и Турцию, составил за месяц до 3 февраля 3,29 млн баррелей в день.

То есть, на 127 тыс. баррелей в день больше, чем за предшествующий месяц и абсолютный максимум с момента начала мониторинга Bloomberg в начале 2022 года.

Объемы поставок росли параллельно с тем, как сокращались поставки нефти по трубопроводу "Дружба", идущему в Европу.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны сократился до 125 тыс. баррелей в сутки, а единственным из европейских пунктов назначения стала Болгария. Европейский рынок объемом более 1,5 млн баррелей в сутки почти полностью потерян Россией, констатирует Bloomberg.

Напомним, на днях совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут и нефть) - 45 долларов.

Также мы разбирались, какими будут последствия для РФ запрета на поставки нефтепродуктов из России в ЕС.