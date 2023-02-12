Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 199 граждан России и одного гражданина Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Из известных фамилий в списке - советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков и советник главы "Росатома" Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.

Единственный гражданин Украины в списке это Юрий Черничук, назначенный россиянами "директор" Запорожской АЭС.

Ограничения введены на 50 лет. В списке - политики, руководители и сотрудники госпредприятий, политологи и другие.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против Новинского, митрополита Павла и других представителей церкви.

Также писали, что в январе президент запустил санкции против десятков российских артистов и нескольких украинцев.

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