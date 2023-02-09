Десятый пакет антироссийских санкций, который, как сообщалось, Евросоюз готовится ввести 24 февраля, будет включать ограничения против военных и журналистов РФ, а также новые экспортные запреты на сумму в более чем 10 миллиардов евро.

Об этом со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пишет CNBC.

"В ближайшие дни мы предложим десятый пакет санкций. Мы введем санкции против ряда политических и военных лидеров", - сказала она.

Напомним, издание Politico ранее писало, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС не добавит новые ограничения, а исправит существующие. В то же время, Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в новом пакете санкций будут ограничения цены на российские нефтепродукты.

Также сообщалось, что G7 может ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за военных поставок РФ.

Кроме того, ранее The Economist описал, как Россия обходит нефтяные санкции "в промышленных масштабах".

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