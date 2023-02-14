В Брюсселе начинается девятое заседание в рамках "Рамштайна" - контактной группы по вооружению для Украины. На встречу уже прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, где встретился с американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщил Остин в своем Twitter-аккаунте.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал глава Пентагона.

Ранее британская газета Financial Times писала, что США могут дать "зеленый свет" на поставки самолетов F-16 в Украину.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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