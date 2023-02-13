Министр обороны Алексей Резников отправился на девятую встречу на авиабазе Рамштайн. Предыдущая встреча была 20 января, следующая - завтра, 14 февраля.

Об этом Резников написал у себя в Facebook.

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп очень высокий", – написал он.

Резников перечислил вопросы, которые составят повестку встречи:

Защита украинского неба, в том числе посредством привлечения авиационной платформы; Развитие "танковой коалиции"; Формирование запаса прочности по боеприпасам; Тренинговые программы для военных; Стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".

Как писала "Страна", Резников намерен усилить борьбу с коррупцией в Минобороны после обвинений, которые грозят ему отставкой.

Также он заявил о сотнях наказанных в ВСУ и Минобороны по итогам аудита под постом, где комментаторы спросили его: "Где посадки?".

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.