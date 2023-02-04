Кабинет министров Украины принял постановление о внедрении системы Delta в ВСУ. Платформа поможет украинским военным быстрее освободить территорию Украины от российских войск.

Об этом сообщает в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может представить. Теперь все силы безопасности и обороны официально смогут пользоваться платформой Delta. Правительство приняло соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, решение правительства - мощный шаг, поскольку система Delta позволяет украинцам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение войск противника. Также к платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов.

"Delta - важный компонент при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу, добавляя новые функции. Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов", - добавил министр.

Одна из целей создания системы Delta - необходимость переучить украинские войска на отличный от российских стандартов формат хранения информации. Высокопоставленные представители НАТО и Украины заявили, что Delta стала ярким примером того, как ВСУ приблизились к стандартам НАТО, пишет The New York Times.

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