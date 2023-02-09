Более 600 чиновников Вооруженных сил Украины и Минобороны привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов прошлого года.

Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.

В частности, к материальной ответственности привлечены 497 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности - 124 человека.

Под постом Резникова появилось много гневных комментариев:

"Правильно ли я понимаю? Чиновник во время войны мутит себе бабки. За это ему штраф?".

"Нужна уголовная ответственность!"

"Где посадки? Материальная, дисциплинарная - это все лирика".

"Сколько из них получили судебные приговоры? Ноль?"

Напомним, что на днях Резников обещал усилить борьбу с коррупцией в Минобороны после обвинений, которые грозили ему отставкой.

При этом Резников говорил, что вручение подозрений чиновникам Минобороны не связаны с закупкой продуктов для армии.

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