Министр обороны Алексей Резников заявил о планах усилить борьбу с коррупцией в его ведомстве, из-за обвинений в которой он недавно едва не был отправлен в отставку.

"Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем по следующим направлениям. Первый. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второй. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открыты для сотрудничества", - написал министр.

"К слову, такое сообщение - явный показатель того, что в отставку он уходить не собирается", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Резников сообщил, что вручение подозрений чиновникам Минобороны не связаны с закупкой продуктов для армии.

Напомним, что на фоне отставки Резникова во власти начинается острый конфликт Ермака и Арахамии.

"Страна" писала, как народный депутат Ярослав Железняк заявил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов будет назначен министром обороны страны вместо Алексея Резникова. Позже это подтвердил Арахамия.

Ранее "Страна" рассказывала, что значит замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова.