В Министерстве обороны Украины разъяснили, каким категориям военных с 1 февраля 2023 года урежут выплаты, а кому оставят их на прежнем уровне.

Заместитель начальника управления социальной поддержки Минобороны полковник Олег Рогаль в интервью АрміяInform заявил, что выплаты в 100 тысяч гривен военнослужащим, участвующим в боевых действиях на линии столкновения, не изменятся, а общих заработок военных на фронте вырастет, так как увеличилось минимальное денежное довольствие.

"С 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное довольствие более 20 тысяч гривен. На передней линии военнослужащий с минимальным денежным обеспечением 20 тысяч гривен будет получать вместе с выплатой 100 тысяч гривен - 120 тысяч гривен в месяц", - пояснил Рогаль.

Кроме военных, участвующие в боевых действиях на передовой, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики;

моряки;

военные медики;

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей, заявил Рогаль.

Кроме того, столько же получат военнослужащие, выполняющие задачи обеспечения, а также находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Теперь о том, кому выплаты урежут:

Дополнительное денежное вознаграждение в 30 тысяч гривен не будет выплачиваться военным из частей и подразделений, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий (учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.). Также не будет выплачиваться дополнительное вознаграждение, если военный находится на больничном по причине не связанной с травмами, полученными в зоне боевых действий. На вопрос - будут ли по-прежнему выплачиваться 30 тысяч гривен там бойцам, которых вывели на ротацию в тыл, Рогаль заявил, что будут их выплачивать в том случае, если данное подразделение остаётся в составе группировке Сил обороны или в резерве Главнокомандующего, или военнослужащие этого подразделения выполняют боевые или специальные задания.

Ранее мы писали, что на зарплаты украинским военным уходит 40 млрд грн в месяц. Раньше это была годовая сумма всех окладов.

Напомним, президенту Владимиру Зеленскому подали петицию о возвращении премий военным. Автор петиции пишет, что Кабмин постановил "многим снизить размер премии или вообще ее отменить".