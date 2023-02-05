Кадровые перемены в правительстве Украины уже утверждены.

Об этом пишет в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, как и ожидалось, глава украинской разведки Кирилл Буданов будет назначен министром обороны страны вместо Алексея Резникова.

При этом, сам Резников займет должность министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина.

Кроме того, Игорь Клименко будет министром внутренних дел, а Василия Малюка утвердят главой СБУ (сейчас они и.о.).

Ранее мы писали, что Кабмин официально заявил о смене руководства украинской таможни и принял еще ряд кадровых решений.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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