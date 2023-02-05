Источники "Страны" во фракции "Слуга народа" подтвердили, что утверждено решение по замене Алексея Резникова на Кирилла Буданова в должности министра обороны, а также о назначении Игоря Клименко главой МВД, а Василия Малюка главой СБУ.

"Резникова уволят уже в ближайшие дни. С назначениями также тянуть не будут", - говорит источник "Страны".

По его информации, завтра планируют провести еще одно заседание фракции "Слуга народа".

"На этом заседании согласуем кандидатуру Буданова на должность главы Минобороны. Самого Буданова также планируем пригласить на фракцию", - говорит источник.

Что значит замена Резникова на Буданова:

Резников ушёл на фоне коррупционного скандала вокруг закупок Минобороны по завышенным ценам. Его уход - сильный удар по позициям главы Офиса президента Ермака, чьим доверенным лицом был Резников (поэтому его долго и не хотели увольнять). Кирилл Буданов не считается человеком Ермака. Более того, он имеет свой прямой канал коммуникации с президентом Зеленским и ранее считался одним из альтернативных Ермаку каналов донесения информации Зеленскому. По закону, министр обороны - гражданское лицо. То есть, Буданов должен уйти "на гражданку". Когда в прошлом году пошли слухи об отставке главы ВСУ Залужного (впоследствии не подтверждавшиеся), одним из кандидатов на его должность называли Буданова. И как уживутся вместе два военных человека - Буданов и Залужный - вопрос (у абсолютно гражданского человека Резникова с главкомом ВСУ конкуренции не могло было быть по определению). Одной из главных функций Резникова была постоянная коммуникация с западными партнёрами по поставкам оружия и прочим вопросам. Буданов - тоже хорошо знакомый военным Запада человек, но непонятно как быстро он освоится с новым функционалом на новой позиции.

Напомним, сегодня народный депутат Марьяна Безуглая подтвердила прогноз об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.

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